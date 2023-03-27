Польша и Литва отреагировали на размещение в Беларуси ядерного оружия 3 27.03.2023, 8:17

2,062

фото: delfi

Режим Лукашенко все больше втягивается в войну.

Министерство иностранных дел Литвы считает размещение ядерного оружия в Беларуси отчаянным шагом Путина и Лукашенко с целью создания напряженности и дестабилизации в Европе. Литва будет решать, как реагировать на данный шаг вместе с евроатлантическими партнерами. Об этом говорится в заявлении МИД Литвы.

«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг заявления президента России о планах России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси и рассматриваем это как очередную попытку двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту. Это отчаянные шаги Путина и Лукашенко, направленные на создание очередной волны напряженности и дестабилизации в Европе», — говорится в заявлении.

Также на заявление Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия ответила Польша.

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в комментарии RMF 24 заявил, что создаются риски с точки зрения нераспространения ядерного оружия.

«Мы считаем, что решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Белоруси еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины», — сказал польский чиновник.

«Действия России подтверждают легитимность и важность политики сдерживания НАТО, в которой участвует Польша», — подчеркнул Ясина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».