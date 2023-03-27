Польша и Литва отреагировали на размещение в Беларуси ядерного оружия

Польша и Литва отреагировали на размещение в Беларуси ядерного оружия3
- 27.03.2023, 8:17
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Режим Лукашенко все больше втягивается в войну.
Министерство иностранных дел Литвы считает размещение ядерного оружия в Беларуси отчаянным шагом Путина и Лукашенко с целью создания напряженности и дестабилизации в Европе. Литва будет решать, как реагировать на данный шаг вместе с евроатлантическими партнерами. Об этом говорится в заявлении МИД Литвы.
«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг заявления президента России о планах России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси и рассматриваем это как очередную попытку двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту. Это отчаянные шаги Путина и Лукашенко, направленные на создание очередной волны напряженности и дестабилизации в Европе», — говорится в заявлении.
Также на заявление Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия ответила Польша.
Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в комментарии RMF 24 заявил, что создаются риски с точки зрения нераспространения ядерного оружия.
«Мы считаем, что решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Белоруси еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины», — сказал польский чиновник.
«Действия России подтверждают легитимность и важность политики сдерживания НАТО, в которой участвует Польша», — подчеркнул Ясина.