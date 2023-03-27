Мощные взрывы прогремели в оккупированных Мелитополе и Мариуполе
- 27.03.2023, 9:50
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Пострадали казармы российских военных.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Иван Федоров.
«У оккупантов в Мелитополе «ничего не происходит». В городе прогремело уже несколько взрывов», — написал он в Telegram.
По словам мэра, «что пылает у врага» на этот раз, выясняют.
«Ждем хороших новостей от ВСУ», — добавил он.
Федоров уточнил, что взрыв произошел возле кафе «Джокер» у вражеских казарм.
По его данным, пострадало здание, где размещались силовые оккупационные органы РФ.
Кроме того, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области также раздаются взрывы.
Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Мариуполь. Доброе утро начинается с Приморского района. Взрыв», — рассказал он.