Мощные взрывы прогремели в оккупированных Мелитополе и Мариуполе 27.03.2023, 9:50

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Пострадали казармы российских военных.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Иван Федоров.

«У оккупантов в Мелитополе «ничего не происходит». В городе прогремело уже несколько взрывов», — написал он в Telegram.

По словам мэра, «что пылает у врага» на этот раз, выясняют.

«Ждем хороших новостей от ВСУ», — добавил он.

Федоров уточнил, что взрыв произошел возле кафе «Джокер» у вражеских казарм.

По его данным, пострадало здание, где размещались силовые оккупационные органы РФ.

Кроме того, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области также раздаются взрывы.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Доброе утро начинается с Приморского района. Взрыв», — рассказал он.

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