Британская разведка озвучила детали атаки на флот РФ в Севастополе 27.03.2023, 10:17

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Угроза атаки дронов продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота.

Британская разведка сообщает, что 22 марта минимум три надводных и один воздушный дрон атаковали военные корабли РФ, находящиеся в бухте в оккупированном Севастополе.

Сегодня, 27 марта, в пресс-службе Минобороны Британии озвучили главные тезисы по атаке дронов Севастополя в прошлую среду, 22 марта.

Источник ссылается на информацию, полученную из Сети и находящуюся в открытом доступе. Так, скорее всего, один дрон был остановлен защитным боном, который находился у входа в бухту, а два остальных якобы были уничтожены оккупантами уже в самой гавани.

При этом в МО РФ заявили, что ни один военный корабль не пострадал.

Предыдущая атака морских дронов на Севастополь была еще 29 октября 2022 года. Тогда жертвами беспилотников стал фрегат «адмирал Макаров» и тральщик «Иван Голубец».

Несмотря на то что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам РФ, угроза атаки дронов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота.

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