В Мариуполе взорвали автомобиль высокопоставленного оккупанта

В Мариуполе взорвали автомобиль высокопоставленного оккупанта3
- 27.03.2023, 11:45
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Машина взорвалась в нескольких метрах от него.
В оккупированном Мариуполе совершено покушение на главаря оккупациионной полиции Михаила Москвина.
Неизвестные взорвали его автомобиль. Об этом в понедельник ТАСС сообщил
источник в силовых структурах «ДНР».
«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в
порядке», — сказал собеседник агентства, уточнив, что машина взорвалась в
нескольких метрах от него.
Москвин получил легкую контузию, сообщил источник.
Как писал сайт Charter97.org, в оккупированных Мариуполе и Мелитополе прогремели взрывы.