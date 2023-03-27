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В Мариуполе взорвали автомобиль высокопоставленного оккупанта

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  • 27.03.2023, 11:45
  • 2,630
В Мариуполе взорвали автомобиль высокопоставленного оккупанта
иллюстративное фото

Машина взорвалась в нескольких метрах от него.

В оккупированном Мариуполе совершено покушение на главаря оккупациионной полиции Михаила Москвина.

Неизвестные взорвали его автомобиль. Об этом в понедельник ТАСС сообщил

источник в силовых структурах «ДНР».

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в

порядке», — сказал собеседник агентства, уточнив, что машина взорвалась в

нескольких метрах от него.

 Москвин получил легкую контузию, сообщил источник.

Как писал сайт Charter97.org, в оккупированных Мариуполе и Мелитополе прогремели взрывы.

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