Очередь большегрузов на белорусско-польской границе выросла в два раза 4 27.03.2023, 12:25

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Задержки происходят и в литовских пунктах пропуска.

Своей очереди на выезд в ЕС на белорусско-польской границе ожидает около 1000 большегрузов, говорят в Погранкомитете Беларуси. Напомним, в настоящее время на белорусско-польской границе работает только по одному пункту пропуска для легковых и грузовых автомобилей.

«С пятницы очередь перед единственным доступным пунктом пропуска на белорусско-польской границе Кукурыки (Козловичи) увеличилась в 2 раза», — отмечают белорусские пограничники. Причина, по их словам, в том, что польская стороны не выполняет двусторонние договоренности по пропуску грузовиков. За эти выходные польские контрольные службы оформили всего 61% фур от нормы.

Задержки в оформлении большегрузов происходят и в литовских пунктах пропуска. Здесь местные контрольные службы пропустили на свою территорию менее 47% грузовиков от нормы. Еще медленнее литовские и польские службы оформляют легковой транспорт. По словам белорусских пограничников, за выходные через пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Тересполь (Брест) проследовало всего 35% авто от нормы.

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