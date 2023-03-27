Нетаньяху пообещал приостановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты 27.03.2023, 13:13

Биньямин Нетаньяху

В Израиле начались забастовки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник объявил о намерении приостановить судебную реформу, вызвавшую в стране массовые протесты. Как передает государственное радио Kan, глава правительства проинформировал о своем решении партнеров по правящей коалиции.

Напомним, премьер-министр Израиля предложил ограничить право Верховного суда накладывать вето на принятые парламентом законы и предоставить контроль за отбором судей правительству.

С начала января в Израиле начались многотысячные протесты против судебной реформы. Митинги проходили по крайней мере дважды в неделю, а число их участников росло - 25 марта оно превысило 600 тыс. человек (всего в стране менее 10 млн жителей).

Всеобщая федерация труда Израиля «Гистадрут» пригрозила всеобщей забастовкой. В знак протеста против реформы приостановил вылета аэропорт Бен-Гурион.

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