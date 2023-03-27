В Беларуси три дня будут тестировать систему экстренного оповещения 2 27.03.2023, 13:19

Власти готовятся к полномасштабной войне?

Пресс-служба МЧС Беларуси сообщает, что 28 по 30 марта по всей стране пройдет плановая проверка системы оповещения.

В ходе проверки планируется запуск электросиренного оборудования на областном и местном уровнях оповещения, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах.

МЧС просит жителей страны сохранять спокойствие, не предпринимать никаких действий, а также отнестись с пониманием к необходимости подобных мероприятий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».