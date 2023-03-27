В Беларуси три дня будут тестировать систему экстренного оповещения

В Беларуси три дня будут тестировать систему экстренного оповещения2
- 27.03.2023, 13:19
Власти готовятся к полномасштабной войне?
Пресс-служба МЧС Беларуси сообщает, что 28 по 30 марта по всей стране пройдет плановая проверка системы оповещения.
В ходе проверки планируется запуск электросиренного оборудования на областном и местном уровнях оповещения, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах.
МЧС просит жителей страны сохранять спокойствие, не предпринимать никаких действий, а также отнестись с пониманием к необходимости подобных мероприятий.