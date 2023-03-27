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В Израиле крупнейший профсоюз объявил «историческую» забастовку

  • 27.03.2023, 13:55
В Израиле крупнейший профсоюз объявил «историческую» забастовку

Аэропорт Бен-Гурион приостановил вылеты.

В Израиле крупнейший профсоюз «Гистадрут» объявил «историческую» всеобщую забастовку на фоне массовых протестов против внедрения судебной реформы.

Как сообщает CNN, об этом сообщил лидер профсоюза Арнон Бар-Давид во время своего выступления по телевидению.

«Остановите эту судебную реформу, это безумие, пока не стало слишком поздно», — обратился он к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Главный аэропорт Израиля, Бен Гурион Тель-Авив, приостановил вылеты с понедельника, 27 марта, в рамках забастовки.

Представитель Управления аэропортов Израиля Офер Лефлер сообщил, что вылеты будут немедленно приостановлены, хотя прибывающие рейсы будут приземляться по расписанию.

Отмечается, что в этот день аэропорт планировал принять около 70 тысяч пассажиров, половина из них должна была вылететь из Израиля.

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