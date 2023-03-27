«Сколько могил — нет конца и края»: в РФ нашли новое кладбище «вагнеровцев» 14 27.03.2023, 14:09

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Сотни новых надгробий.

В станице Бакинской рядом с городом Горячий Ключ Краснодарского края РФ продолжаются массовые захоронения наемников ЧВК «Вагнера».

За последние месяцы местное кладбище, которое Евгений Пригожин забронировал для своих наемников, разрослось до гигантских размеров. Местные жители показали сотни новых могил.

«Сколько людей погибло! Сколько могил! Не сосчитать! Нет конца и края! И все конец 2022 - начало 2023 года, без марта», - говорит плачущая женщина за кадром.

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