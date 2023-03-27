Белорусские банки вводят дополнительное требование при приеме наличных в кассах 3 27.03.2023, 14:11

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Кого затронет нововведение.

Белорусские банки начинают вводить дополнительное требование при приеме наличных в кассах, пишет onliner.by. Речь идет о пополнении счета на 50 базовых величин (сейчас это 1850 рублей) и больше — для этого нужно будет иметь с собой паспорт. Новое правило заработает с 1 апреля.

Сначала сообщение о новшестве появилось на сайте «Приорбанка»: «Для операции по пополнению текущего счета в белорусских рублях на сумму 50 и более базовых величин необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. При пополнении через кассу текущего банковского счета в иностранной валюте предъявлять документ, удостоверяющий личность, необходимо вне зависимости от суммы».

О необходимости паспорта при пополнении счета через кассу банка на 50 б. в. и более также сообщил «Беларусбанк». Уточняется, что это касается тех, кто вносит деньги на счет физлица, не являющего ИП.

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