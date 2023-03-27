Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут 2 27.03.2023, 14:16

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Враг несет значительные потери, но продолжает вести наступательные действия.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления, сообщает Military Media Center.

«Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы», — заявил генерал-полковник.

По его словам, оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.

Сырский подчеркнул, что командование просчитывает все возможные варианты развития событий, и будет действовать адекватно сложившейся обстановке.

Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками Сырский оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи.

Также командующий принял ряд оперативных решений, направленных на усиление возможностей по сдерживанию и нанесению поражения захватчикам.

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