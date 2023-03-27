Карта войны в Украине: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте
- 27.03.2023, 15:11
Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.
Российские войска пытаются продвинуться на востоке Украины, однако Вооруженные силу Украины сдерживают намерения противника. Существенное продвижение врага не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.
По данным британской карты, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Бои ведутся в городе, а также на окрестностях.
Кроме того, оккупанты усилили атаки вблизи Марьинки и Авдеевки. Последнюю российские войска пытаются окружить. Также бои идут возле Угледара, хотя наступление врага на этом участке фронта несколько ослабло.
На Лиманско-Купянском направлении усилились артиллерийские дуэли. Оккупанты применяют больше бронированной техники.
Российские войска также обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта как на востоке, так и на юге Украины.