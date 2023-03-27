Директора крупной белорусской компании судили за участие в протестах 5 27.03.2023, 15:54

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Антон Андренко

На Окрестина он пробыл не менее 60 суток.

Директор компании «Авангард Лизинг» Антон Андренко находился в заключении с осени 2022 года. Его и нескольких сотрудников фирмы задержали после обыска, проведенного «по доносу неравнодушных граждан», пишет правозащитный центр «Вясна».

Минимум четыре раза ему присуждали административный арест, на Окрестина он пробыл не менее 60 суток. После на мужчину завели уголовное дело.

До суда Антон Андренко находился под стражей в СИЗО-1 в Минске. 13 марта над ним начался судебный процесс. Судья Марина Климчук осудила его на 2,5 года «домашней химии».

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