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Отряд россиян сдался в плен украинским военным

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  • 27.03.2023, 16:23
  • 9,292
Отряд россиян сдался в плен украинским военным
Иллюстративное фото

Видеофакт.

Бойцы сил обороны Украины взяли в плен восемь российских оккупантов.

Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный».

«Наловили чмобиславов…», — лаконично прокомментировали видео украинские патриоты.

Исходя из комментария можно предположить, что в плен сдались мобилизованные в рамках «частичной мобилизации». Они сидят на земле со связанными руками, но в свободных позах и сигаретами в зубах.

Другие подробности пока неизвестны.

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