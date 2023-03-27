Отряд россиян сдался в плен украинским военным

Отряд россиян сдался в плен украинским военным4
- 27.03.2023, 16:23
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Видеофакт.
Бойцы сил обороны Украины взяли в плен восемь российских оккупантов.
Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный».
«Наловили чмобиславов…», — лаконично прокомментировали видео украинские патриоты.
Исходя из комментария можно предположить, что в плен сдались мобилизованные в рамках «частичной мобилизации». Они сидят на земле со связанными руками, но в свободных позах и сигаретами в зубах.
Другие подробности пока неизвестны.