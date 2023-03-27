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Патрушев пригрозил уничтожить США «чудо-оружием»

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  • 27.03.2023, 18:14
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Патрушев пригрозил уничтожить США «чудо-оружием»

В РФ, как и во времена фашистский Германии, заговорили о «вундерваффе».

Россия может победить «любого противника», в том числе и США, потому что обладает «уникальным оружием», считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По словам секретаря Совбеза, американские политики находятся «в плену собственной пропаганды» и уверены, что смогут нанести по России превентивный ракетный удар в случае прямого столкновения. Однако «кое-кто на Западе» позабыл уроки истории, рассуждая о возможной победе над Россией.

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — заявил Патрушев.

Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. С 3 апреля Москва начнет обучать экипажи работе с самолетами, переоборудованными для применения тактического оружия.

Патрушев также высказался об американских самолетах, которые совершают патрулирование у российских границ. Он назвал такие полеты «опасной и недальновидной глупостью».

Самолеты ВВС США патрулируют границы НАТО, не нарушая воздушное пространство России. В середине марта стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, способный нести ядерные боеприпасы, совершил маневр над Балтийским морем в 200 километрах от Санкт-Петербурга. А на прошлой неделе для перехвата двух бомбардировщиков В-52Н ВВС США Минобороны подняло в воздух российский Су-35.

Кроме того, 14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Телеканал NBC News со ссылкой на данные американский разведки сообщил, что пилот выполнял приказ российского военного руководства. Позже Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков самолета Су-27. В Белом доме решение российской военного ведомства назвали «нелепым», а пилота — «просто идиотом».

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