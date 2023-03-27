Официально: посольство Израиля в Беларуси приостановило работу из-за всеобщей забастовки 2 27.03.2023, 18:17

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Израильтяне протестуют против судебной реформы.

Посольство Государства Израиль в Республике Беларусь временно приостановило работу из-за общенациональной забастовки. Об этом сообщает израильская дипмиссия на своей странице в Facebook.

«Вследствие всеобщей забастовки, объявленной Гистадрутом — Всеобщей федерацией трудящихся Израиля, и распространяющейся на правительственные учреждения, включая дипломатические миссии за границей, Посольство будет закрыто и консульские услуги предоставляться не будут», — говорится в сообщении.

Об окончании забастовки будет объявлено дополнительно, уточнили в дипмиссии.

В Израиле с начала 2023 года проходят массовые акции протеста в связи с планами правительства провести судебную реформу. Она ограничивает полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также дает Кабмину контроль над процедурой назначения судей.

В понедельник, 27 марта, израильский профсоюз Гистадрут объявил о всеобщей забастовке в знак протеста против судебной реформы, к забастовке присоединились работники здравоохранения, детских учреждений, а также чиновники и некоторые сотрудники разных подразделений Минюста Израиля. Приостановку работы также подтвердили на своих страницах в соцсетях посольства Израиля в США и во Франции.

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