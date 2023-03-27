Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе Израиля до лета 1 27.03.2023, 18:39

Биньямин Нетаньяху

В стране проходят протесты и забастовки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета.

Об этом сообщает JPost.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что он будет уважать решение Нетаньяху заморозить законодательную инициативу по законопроекту правительства об изменении состава Комитета по назначению судей Израиля.

«Как член Ликуда, я уважаю любое решение, которое принимает премьер-министр Нетаньяху в отношении юридических процессов судебной реформы. Это делается из понимания того, что ситуация, в которой каждый делает то, что хочет, может привести к падению правительства и краху Ликуда», - сказал Левин.

Напомним, что с января в Израиле проходят протесты против судебной реформы, предложенной правительством Нетаньяху. Нововведения предполагают значительное ограничение полномочий Верховного суда, что противоречит демократическим принципам.

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