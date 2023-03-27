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В Польше задержали белорусского шпиона

  • 27.03.2023, 20:36
В Польше задержали белорусского шпиона

Подозреваемый проводил разведку объектов, связанных с Вооруженными силами Польши.

В Польше задержали мужчину, который обвиняется в работе на белорусские спецслужбы, сообщает Военная контрразведка Польши.

Задержание произошло 1 марта. Окружной суд Люблина избрал ему меру прсечения в виде ареста на 3 месяца. Гражданство задержанного не уточняется.

«Мужчине предъявили обвинение в осуществлении шпионской деятельности в пользу белорусской разведки. Собранные материалы свидетельствуют, что подозреваемый проводил разведку объектов, важных для безопасности Республики Польша, в том числе связанных с Вооруженными силами Польши», — говорится в пресс-релизе ведомства.

С начала вторжения России в Украину польские спецслужбы задержали 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве на белорусскую или российскую разведку.

Напомним, 15 марта в Польше заявили о раскрытии шпионской сети, которая собирала информацию о перевозках оружия в Украину и готовила диверсии на железной дороге. Было задержано девять человек, среди которых трое белорусов.

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