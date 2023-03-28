В Шотландии избрали нового лидера правящей партии 28.03.2023, 1:11

Хумза Юсаф

Хумза Юсаф может стать первым лидером Шотландии с корнями из Южной Азии.

Министр здравоохранения Хумза Юсаф победил на выборах лидера правящей Шотландской национальной партии (SNP) в понедельник, 27 марта. Уже во вторник он может стать первым министром Шотландии, сообщает телеканал Sky News.

В ходе голосования соперниками Юсафа были министр финансов Кейт Форбс и бывший министр общественной безопасности Эш Риган. Явка на внутрипартийных выборах составила 70%: в голосовании приняли участие почти 50,5 тысяч членов SNP. В финальном раунде Юсаф набрал 52% голосов, Форбс – 48%.

Юсаф сразу же пообещал добиваться независимости Шотландии.

«Мы будем командой, мы будем поколением, которое обеспечит независимость Шотландии», – заявил он.

Хумза Юсаф может стать первым лидером Шотландии с корнями из Южной Азии, а также первым, исповедующим ислам. Он родился в Глазго и окончил университет в этом городе. Его отец приехал в Шотландию в 1960-х годах из Пакистана. Мать Юсафа родилась в Кении в семье южноазиатского происхождения.

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