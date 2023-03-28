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Ford анонсировал новый электрический пикап

  • 28.03.2023, 8:48
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Ford анонсировал новый электрический пикап

Видеофакт.

Компания Ford анонсировал новый электрический пикап — модель, известная под обозначением Project T3, появится в 2025 году.

Производство новинки наладят на новом заводе BlueOval City, который строится в Западном Теннесси. Предприятие проектной мощностью до 500 тыс. электромобилей в год будет собирать не только машины, но и выпускать аккумуляторы для них.

Никакой детальной информации о новом электромобиле нет. В компании заявляют, что по своим возможностям и надежности Project T3 не уступит пикапам с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но при этом получит передовые технологии зарядки, продвинутые ассистенты водителя, мощные электромоторы и емкие аккумуляторы.

Напомним, в настоящее время в линейке марки есть электрический пикап Ford F-150 Lightning, премьера которого состоялась весной 2021 года — модель стала первым серийным электрическим пикапом в истории бренда.

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