СМИ: Украина может получить 40 французских истребителей

СМИ: Украина может получить 40 французских истребителей1
- 28.03.2023, 9:02
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Поставщиками станут ОАЭ, Индонезия и Греция.
Украина рассчитывает получить не менее 40 французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-9. Среди возможных поставщиков – Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция. Об этом 27 марта написали журналисты французского портала Intelligense Online.
«После длительного переговорного процесса, который в течение нескольких недель обременял оружейных брокеров, работающих на Киев, Украина надеется получить около сорока реактивных самолетов Mirage», — пишет издание.
Первый транш, скорее всего, выполнят ОАЭ, сообщает французское издание.