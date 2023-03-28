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СМИ: Украина может получить 40 французских истребителей

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  • 28.03.2023, 9:02
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СМИ: Украина может получить 40 французских истребителей
фото: Tactical Report

Поставщиками станут ОАЭ, Индонезия и Греция.

Украина рассчитывает получить не менее 40 французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-9. Среди возможных поставщиков – Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция. Об этом 27 марта написали журналисты французского портала Intelligense Online.

«После длительного переговорного процесса, который в течение нескольких недель обременял оружейных брокеров, работающих на Киев, Украина надеется получить около сорока реактивных самолетов Mirage», — пишет издание.

Первый транш, скорее всего, выполнят ОАЭ, сообщает французское издание.

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