закрыть
28 марта 2023, вторник, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Идентифицирована личность полковника РФ, который приказал бомбить драмтеатр в Мариуполе

2
  • 28.03.2023, 11:38
  • 3,320
Идентифицирована личность полковника РФ, который приказал бомбить драмтеатр в Мариуполе

Военный преступник родом из Житомирской области Украины.

Полковника российской армии, отдавшего приказ бомбардировать драмтеатр, роддом и детскую больницу в Мариуполе Донецкой области, зовут Сергей Атрощенко.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, Сергей Атрощенко родился 5 мая 1981 года в городе Овруч Житомирской области. Затем он жил в российских Липецке и Воронеже.

Как установили расследователи InformNapalm, ныне полковник РФ живет на съемной квартире в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края, недалеко от набережной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин