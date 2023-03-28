Идентифицирована личность полковника РФ, который приказал бомбить драмтеатр в Мариуполе 2 28.03.2023, 11:38

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Военный преступник родом из Житомирской области Украины.

Полковника российской армии, отдавшего приказ бомбардировать драмтеатр, роддом и детскую больницу в Мариуполе Донецкой области, зовут Сергей Атрощенко.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, Сергей Атрощенко родился 5 мая 1981 года в городе Овруч Житомирской области. Затем он жил в российских Липецке и Воронеже.

Как установили расследователи InformNapalm, ныне полковник РФ живет на съемной квартире в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края, недалеко от набережной.

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