Идентифицирована личность полковника РФ, который приказал бомбить драмтеатр в Мариуполе

Идентифицирована личность полковника РФ, который приказал бомбить драмтеатр в Мариуполе2
- 28.03.2023, 11:38
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Военный преступник родом из Житомирской области Украины.
Полковника российской армии, отдавшего приказ бомбардировать драмтеатр, роддом и детскую больницу в Мариуполе Донецкой области, зовут Сергей Атрощенко.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, Сергей Атрощенко родился 5 мая 1981 года в городе Овруч Житомирской области. Затем он жил в российских Липецке и Воронеже.
Как установили расследователи InformNapalm, ныне полковник РФ живет на съемной квартире в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края, недалеко от набережной.