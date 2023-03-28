Лукашенко назначил «главного оружейника» Минобороны 1 28.03.2023, 20:06

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Андрей Федин

Предыдущий начальник вооружения ВС Беларуси отправлен в отставку по болезни.

Андрей Федин назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил Беларуси. Его предшественника освободили от должности по болезни, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Генерал-майор Андрей Федин назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил Беларуси. Одновременно на должность первого заместителя начальника вооружения ВС — начальника штаба вооружения, которую занимал Андрей Федин, назначен полковник Виталий Шестак.

Генерал-майор Сергей Симоненко по решению Александра Лукашенко освобожден от должности заместителя министра обороны по вооружению — начальника вооружения ВС и уволен с военной службы в отставку по болезни с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Андрею Федину 52 года. Он окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Служил в белорусской армии на разных позициях, в 1999 году стал слушателем командно-штабного факультета Военной академии Беларуси. После завершения обучения (с отличием и золотой медалью) был назначен старшим офицером 1‑го отдела (организационно-планового и снабжения) бронетанковой службы ВС Беларуси.

В 2008 году с должности заместителя командира по вооружению — начальника технической части 103‑й отдельной гвардейской мобильной бригады поступил на факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь. После его окончания (с отличием) прошел путь от заместителя командующего войсками по вооружению — начальника управления вооружения Западного оперативного командования до первого заместителя начальника вооружения Вооруженных Сил — начальника штаба вооружения.

Отмечен различными государственными наградами — медалями «За безупречную службу» II и III степеней, орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За отличие в воинской службе».

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