Рассмотрение литовского закона, ограничивавшего права белорусов, перенесли 4 28.03.2023, 22:41

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Закон запрещал гражданам Беларуси претендовать на получение гражданства Литвы и покупать недвижимость.

Рассмотрение литовского законопроекта XIVP-2496 (2), ограничивавшего права граждан России и Беларуси в Литве, перенесено. На какой срок, неизвестно, но из повестки заседаний Сейма на 30 марта этот вопрос исключен, передает «Наша Нiва».

Проект закона, принятый в первом чтении подавляющим большинством голосов депутатов Сейма, вызвал большой общественный резонанс не только в Беларуси и России, но и в самой Литве.

Он, в частности запрещал гражданам России и Беларуси, включая этнических литовцев, претендовать на получение гражданства и покупать недвижимость.

Инициативная группа, выступившая за корректировку закона, представила онлайн-петицию, которую подписали более полутора тысяч человек, и обращение в Сейм с просьбой изменить наиболее резонансные формулировки. Похоже, что это не осталось без внимания законодателей.

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