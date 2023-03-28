В ЕС обсуждают приостановку импорта российского СПГ 28.03.2023, 22:58

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Министры энергетики стран ЕС согласились ввести новые правила, не прибегая к санкциям.

Страны Европейского Союза работают над ограничением поставок сжиженного природного газа из России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 28 марта, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, министры энергетики стран Евросоюза на Совете ЕС в Брюсселе обсудили предложение, касающееся новых правил газового рынка, которое позволило бы временно запретить участвовать в нем российским и белорусским экспортерам СПГ.

Предложение включает в себя возможность для стран ЕС временно ограничивать пользование инфраструктурой для транспортировки газа, в том числе СПГ. «Эти меры могут использовать и западные страны-члены, которые в прошлом году получили больше СПГ, чем в предыдущие годы. И они могут принять эти меры на национальном уровне, несмотря на потенциальный новый набор санкций, направленных, например, против СПГ. И они могут это сделать, если того потребует национальная безопасность», - такой ответ дала еврокомиссар на вопрос DW.

По ее словам, страны одобрили общий подход и теперь Европарламент и Совет ЕС могут начать обсуждения. Как только они будут успешно завершены, страны-члены Евросоюза смогут начать применять новый регламент.

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