В Новосадах из окна колонии №14 выбросился политзаключенный
- 28.03.2023, 23:13
Он пошел на такой шаг из-за жестокого обращения с заключенными.
26 марта из окна исправительной колонии №14 в Новосадах выбросился заключенный, сообщает «Гомельская вясна».
По информации правозащитников, пострадавшего зовут Владимир Владимирович Ипатов, сейчас он находится в больнице Борисова. Сообщается, что он пошел на такой шаг из-за жестокого обращения с заключенными.
Источник правозащитников утверждает, что Ипатов осужден по политической статье, у него проблемы с позвоночником.