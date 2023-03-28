В Новосадах из окна колонии №14 выбросился политзаключенный 28.03.2023, 23:13

Он пошел на такой шаг из-за жестокого обращения с заключенными.

26 марта из окна исправительной колонии №14 в Новосадах выбросился заключенный, сообщает «Гомельская вясна».

По информации правозащитников, пострадавшего зовут Владимир Владимирович Ипатов, сейчас он находится в больнице Борисова. Сообщается, что он пошел на такой шаг из-за жестокого обращения с заключенными.

Источник правозащитников утверждает, что Ипатов осужден по политической статье, у него проблемы с позвоночником.

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