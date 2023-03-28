США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС 28.03.2023, 23:54

Доля российской нефти на рынке ЕС начала снижаться после начала войны в Украине.

Соединенные Штаты вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%, следует из данных Евростата.

Так, с четвертого квартала 2021 года по январь 2022 года импорт из России колебался в районе 40-50 млн бар. в месяц, что составляло от 24% до 31% от общего объема импорта нефти в ЕС. В то же время доля США составляла 10–13%. Примерно такие же объемы нефти в ЕС поставляли Казахстан и Норвегия.

Как отмечает Евростат, ситуация начала меняться после начала военной операции на Украине: в феврале и апреле импорт нефти из России составлял 33% и 30% соответственно, однако уже в марте этот показатель снизился до 18%. После декабря, когда ЕС ввел эмбарго на экспорт российской нефти, поставки из России сократились до 4%. США, напротив, нарастили свою долю на 6% до 18% по сравнению с декабрем 2021 года, заняв первое место по объему экспорта нефти в ЕС.

Также поставки в Евросоюз значительно увеличили Норвегия (плюс 6% за год), Великобритания (плюс 4%) и Ливия (плюс 2%).

Эмбарго Евросоюза на импорт сырья начало действовать 5 декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. С этого же времени установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны: для нефти — $60 за баррель, для светлых нефтепродуктов — $100, для темных — $45 за баррель. Россия в ответ запретила продавать нефть тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит.

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