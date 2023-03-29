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В США возобновляемая энергетика «побеждает» угольную

  • 29.03.2023, 3:29
В США возобновляемая энергетика «побеждает» угольную

Доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии выросла до 21%.

Производство электричества с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в США в 2022 году впервые превысило показатель угольных электростанций. Об этом сообщает Управление энергетической информации Минэнерго страны (EIA).

Сообщается, что доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии выросла до 21%, включая 14% от ветровых и солнечных электростанций, с 19% в 2021 году, доля угольной генерации снизилась до 20% с 23%, атомной – с 20% до 19%.

Главным источником энергии для выработки электроэнергии остается природный газ, и его доля возросла с 37% до 39%.

Президент и генеральный директор Американского совета по возобновляемым источникам энергии (ACORE) Грегори Ветстоун считает, что развитие ВИЭ во многом связано со снижением себестоимости ветровой и солнечной генерации.

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