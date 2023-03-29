В Мелитополе прогремели мощные взрывы в районе аэродрома 29.03.2023, 8:04

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Над местом расположения российских самолетов поднялся дым.

Утром 29 марта во временно оккупированном Мелитополе произошла очередная «бавовна». Громко было в разных районах города.

Дым виднеется в районе военного аэродрома. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По его словам, несколько взрывов прогремело во всех районах города. Также Федоров отметил, что российские оккупационные войска вновь суетятся. Федоров призвал дождаться подробностей утренних взрывов во временно оккупированном городе от Генерального штаба ВСУ.

«Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба», – написал мэр Мелитополя.

Позже мелитопольский городской голова отметил, что в районе подстанции локомотивного депо после взрывов поднялся столб дыма. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других ближайших селах пропал свет.

В то же время Telegram-канал «Риа Мелитополь» написал, что одновременно с Мелитополем взрывы прогремели в поселке Веселое, который расположен в 30 км от районного центра.

Местные жители отмечают, что после взрывов над захваченным россиянами аэродромом поднимается густой черный дым. При этом громко было и в других локациях временно оккупированного города.

Жители Мелитополя слышали сильные взрывы, а на видео зафиксировали вспышки и столбы дыма.

После этого российские оккупанты в своих пропагандистских пабликах начали писать, что город «под надежной защитой ПВО». В то же время враг признался, что в результате утренних взрывов было попадание в объекты локомотивного депо.

По информации местных СМИ, около 05:30 утра в Мелитополе прогремело 10 взрывов. Жители города сообщают о том, что локаций было несколько. Так, жители Юровки сообщают, что после прилетов у них пропало электричество.

Кроме того, пропало электричество в авиагородке, позже его восстановили. Обесточены также дома в районе железной дороги, в Семеновке, Тамбовке и других селах.

СМИ также подтверждают, что попадание было в подстанцию локомотивного депо. Примечательно, что у предателей началась паника. В местных чатах они активно обсуждают тему наступления ВСУ и проклинают оккупантов за отсутствие системы ПВО.

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