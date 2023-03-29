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HIMARS несколькими ударами разгромили оккупантов в локомотивном депо Мелитополя

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  • 29.03.2023, 10:45
  • 3,022
HIMARS несколькими ударами разгромили оккупантов в локомотивном депо Мелитополя

Стали известны подробности утренних взрывов.

Сегодня, 29 марта, около 5:30 оккупированный Мелитополь проснулся от серии взрывов. Z-каналы сразу же поспешили сообщить о работе ПВО, однако минимум один «прилет» пришелся в цель – территория локомотивного депо, где находится подстанция.

Об этом сообщили журналисты Telegram-канала «РИА Мелитополь».

Также они выложили в Сеть сообщения оккупационной власти о последствиях утреннего «хлопка».

Мэр Мелитополя Иван Федоров также подтвердил «прилет» в подстанцию локомотивного депо.

В результате много населенных пунктов остался без электричества: Семеновка, Тамбовка, ряд сел и западный с северным районы самого Мелитополя.

Позже новость подтвердил и коллаборант Рогов. Он признал факт попадания по локомотивному депо. С его слов, человеческих жертв нет. Z-каналы сообщают, что вражеская система ПВО справилась на «отлично». Якобы всего было запущено в сторону Мелитополя пять снарядов HIMARS, а три были сбиты еще на подлете к городу, один непосредственно в городе, и только пятый угодил в цель.

Одновременно с этим в Сети появились кадры с ученицей одного из заведений Мелитополя. Ее заявления разнятся с теми, что публикуют Z-каналы. Она утверждает, что ВСУ выпустили по городу 6 снарядов из РСЗО HIMARS.

Якобы только два удалось сбить, а четыре попали в цель. Одна из целей – территория колледжа. Не исключено, что именно в нем и находился один из штабов оккупантов.

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