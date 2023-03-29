Приехавшая воевать в Украину россиянка пожаловалась на зверства своих офицеров 1 29.03.2023, 11:22

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фото: ТАСС

Командиры развлекаются, стреляя по ямам с солдатами.

Российская оккупантка, которая заключила контракт и отправилась на войну в Украину, пожаловалась на издевательства и домогательства командования. Женщина выдала, что якобы случайно оказалась на фронте – пришла в военкомат за справкой для банка, но решила заключить контракт, чтобы иметь возможность выплачивать кредиты.

В результате теперь жалуется на поломанную психику и рассказывает, как ее угрозами склоняли к связям с офицерами. Об этом сообщает издание «Север.Реалии».

Оккупантка, которая называет себя Маргаритой, заявила, что, как и большинство российских контрактников поехала на войну в Украину ради денег. Однако заработать особо не получилось, зато теперь россиянка рассказывает истории об убийстве солдат своими же сослуживцами, издевательствах пьяных офицеров над мобилизованными и принуждениях к связям замужних женщин.

По ее словам, в российской армии существует такое понятие, как «полевая жена». Офицеры выбирают себе из числа военнослужащих женщину, которая будет готовить, стирать и ублажать. При этом отказаться она не имеет права, ведь в таком случае последуют угрозы и физическое насилие.

Оккупантка Маргарита жалуется, что ее также пытался изнасиловать офицер, но получив отпор он приказал своим подчиненным создать для нее невыносимые условия. Россиянка выдала, что, когда ее подразделение приехало в Украину, она месяц жила на улице – спала прямо на земле вместе с крысами. Также ей не давали еду, пытаясь таким образом склонить к интиму с офицером.

При этом она говорит, что вместе с ней в полку было семь женщин в возрасте от 23 до 38 лет, и каждую из них офицеры пытались склонить к сексуальному контакту. Большинство отказывались ублажать командиров, и одну из оккупанток за это подстрелили.

«В итоге почти всех девушек, угрозами или издевательствами, делающими жизнь невыносимой, сломали и заставили оказывать сексуальные услуги. Кто-то из них спал даже с несколькими мужчинами», – пишет издание.

Кроме насилия оккупантке запомнились во время службы другие виды издевательств. Так, она жалуется, что по солдатам офицеры тоже стреляли. Зачастую это происходило после того, как захватчики отказывались идти на убой. Многих оккупантов командиры держали в холодных подвалах без еды, а некоторых заставляли копать себе могилы и потом в хаотичном порядке расстреливали.

«Могилы себе рыть заставляли. Выроют яму, их туда ложиться заставляют. А другие ребята под дулами автоматов землей присыпают их сверху полностью. Даже головы не остается снаружи. Ну, какое-то время так можно пролежать. Потом взводник или ротный отходит и на вскидку стреляет по этим ямам очередью. В кого попал – до свидания, а кто выживал – дураком уже из этой ямы вылезал. Им все равно уже было. Их на передок и отправляли», – рассказала россиянка.

К тому же, оккупантка подтвердила жалобы родственников мобилизованных россиян, которых Кремль оставил без денег. Женщина заявила, что призванным в ряды ВС РФ выплатили деньги только за первый месяц, а потом командование фактически «кинуло» своих подчиненных.

Напомним, российские оккупанты, воюющие против Украины, массово жалуются на задержки выплат и несоответствие между реальным и обещанным Кремлем вознаграждением за военные преступления. Родственники российских мобилизованных и контрактников жалуются, что вместо обещанных 195 тыс. рублей в месяц на счета поступают в разы меньшие суммы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в разговоре друг с другом жалуются на глупость своего командования. Захватчики рассказывают, что из-за действий своих командиров фактически становятся пушечным мясом.

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