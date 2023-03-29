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Политзаключенный Михаил Зубков объявил сухую голодовку

  • 29.03.2023, 12:04
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Политзаключенный Михаил Зубков объявил сухую голодовку

Недавно в этой колонии выбросился из окна другой осужденный.

Экстрадированный из России Михаил Зубков, отбывающий наказание в исправительной колонии № 14 в Новосадах под Борисовом, объявил сухую голодовку. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на достоверные источники.

— Его в очередной раз поместили в штрафной изолятор без какой-либо причины. Михаил отбыл семь суток в ШИЗО за то, что «не так представился» конвойному. Он вышел из ШИЗО 21 марта. Через три дня его снова наказали ШИЗО на 10 суток — только за то, что он потребовал встречи с нотариусом для решения каких-то своих проблем, — сказал собеседник издания.

По словам источника, Михаил объявил сухую голодовку в знак протеста против его незаконного помещения в штрафной изолятор.

Гомельчанина Михаила Зубкова приговорили к трем годам колонии за «насилие над тремя омоновцами». Перед этим его задержали в России и экстрадировали в Беларусь, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека.

Напомним, накануне правозащитники сообщили, что в той же колонии в Новосадах 26 марта еще один осужденный по «политической» статье выбросился из окна второго этажа из-за жестокого обращения с заключенными. Сейчас он находится в больнице Борисова, у него проблемы с позвоночником.

В данной колонии, отмечает «Весна», отбывают наказание пять человек, признанных политзаключенными, в том числе активист, общественный деятель Дмитрий Дашкевич.

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