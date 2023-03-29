ВСУ разнесли «в щепы» бастион оккупантов в Бахмуте с флагом «Вагнера» на крыше 1 29.03.2023, 12:04

3,968

Уничтожение захваченного врагами дома показали на видео.

В Бахмуте танкисты 93-й ОМБр «Холодный Яр» уничтожили захваченное оккупантами здание и сбили флаг ЧВК «Вагнера», который россияне установили на крыше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

«Группа вагнеровцев заняла дом в Бахмуте и вывесила свою тряпку. Танкисты 93-й бригады уничтожили оккупантов», - отмечают бойцы в сообщении к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».