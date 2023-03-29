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ВСУ разнесли «в щепы» бастион оккупантов в Бахмуте с флагом «Вагнера» на крыше

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  • 29.03.2023, 12:04
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ВСУ разнесли «в щепы» бастион оккупантов в Бахмуте с флагом «Вагнера» на крыше

Уничтожение захваченного врагами дома показали на видео.

В Бахмуте танкисты 93-й ОМБр «Холодный Яр» уничтожили захваченное оккупантами здание и сбили флаг ЧВК «Вагнера», который россияне установили на крыше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

«Группа вагнеровцев заняла дом в Бахмуте и вывесила свою тряпку. Танкисты 93-й бригады уничтожили оккупантов», - отмечают бойцы в сообщении к видео.

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