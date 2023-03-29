В Беларуси начался суд над бывшим «сенатором» и директором птицефабрики «Дружба» 3 29.03.2023, 12:28

3,448

Процесс проходит в закрытом режиме.

Судебное заседание по делу бывшего гендиректора и экс-сенатора Василия Маркевича началось утром 29 марта, пишет Intex-press.

Экс-руководителя судят по двум частям ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Процесс проходит в закрытом режиме.

Напомним, первая информация о задержании на тот момент гендиректора ОАО «Птицефабрика «Дружба» Василия Маркевича появилась в июле 2022 года. Работники предприятия рассказывали, что руководителя вывели в наручниках прямо из кабинета.

Примерно через месяц на госТВ вышел сюжет о коррупции в сельском хозяйстве, в котором сообщалось, что один из руководителей птицефабрики (фамилия при этом не называлась) «за лоббирование интересов частной компании при заключении договоров он получил взятку в размере 6500 долларов».

В конце октября прошлого года «совет республики национального собрания» досрочно лишил Василия Маркевича статуса сенатора. А в конце ноября на «Дружбу» назначили нового руководителя.

Василий Маркевич возглавлял птицефабрику «Дружба» с 2003 года. Он награжден медалью «За трудовые заслуги», в 2012 году был удостоен звания «Почетный гражданин Барановичского района», а в 2013-м — звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь».

В 2016 году Василий Маркевич был удостоен звания «Человек года» Брестской области, а в 2018 — признан лучшим руководителем среди предприятий в области сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания сельского хозяйства на Брестчине. Избирался членом «совета республики» шестого и седьмого созывов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».