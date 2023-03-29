В Брянской области РФ начался переполох из-за прорыва двух машин с «диверсантами»1
- 29.03.2023, 14:10
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Российские СМИ снова сообщают о боях в этом регионе.
Российские СМИ сообщили об очередной атаке «украинских диверсантов». Пропагандисты утверждают, что они якобы пытались прорваться в Брянскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.
РосСМИ утверждают, что так называемые «диверсанты» пытались прорваться на двух пикапах в Брянскую область через село Ломаковка.
Как писал сайт Charter97.org, 2 марта российские СМИ сообщили о том, что в Брянской области «велись бои с украинской ДРГ, которая проникла на территорию региона».
Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса»