Политзаключенного Владимира Цыгановича будут судить по новому делу 1 29.03.2023, 15:02

Владимир Цыганович

Фото: spring96.org

Блогера обвиняют в «злостном неповиновении администрации колонии».

Автора Youtube-канала MozgON Владимира Цыгановича обвиняют в «злостном неповиновении администрации колонии», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Владимира Цыгановича задержали 9 июня 2020 года. Политзаключенного обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 УК («Организация массовых беспорядков»), ч. 3 ст. 130 УК («Разжигание социальной вражды»). Блогер проходил по делу Николая Статкевича и Сергея Тихановского, 14 декабря 2021 года его приговорили к 15 годам колонии.

В конце 2022 года Цыгановичу усилили наказание и перевели из колонии на тюремный режим сроком на 3 года.

Как стало известно правозащитникам, 7 апреля в Ленинском суде Могилева политзаключенного будут судить по ч. 1 ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации колонии»). Судья – Татьяна Костюк.

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