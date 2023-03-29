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Резников: Контрнаступление начинаем по нескольким направлениям

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  • 29.03.2023, 15:34
  • 10,548
Резников: Контрнаступление начинаем по нескольким направлениям
Алексей Резников

Министр обороны Украины назвал конкретные сроки.

Украина начнет контрнаступление на силы армии РФ в апреле или мае. Наступление планируется по нескольким направлениям.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью эстонскому СМИ ERR.

У Резникова спросили, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки Leopard на фронте.

«Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику . Думаю, в апреле-мае мы их увидим», - сказал он.

Резников считает, что в этом году будут очень позитивные изменения для Украины. Министр уверен, что украинские военные продолжат освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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