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Взрыв в здании ФСБ в Ростове: опубликованы новые подробности

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  • 29.03.2023, 16:11
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Взрыв в здании ФСБ в Ростове: опубликованы новые подробности

Руководство ведомства устроило настоящий «разбор полетов».

Взрыв в здании погрануправления ФСБ РФ, который произошел 16 марта, мог быть следствием действий российских «умельцев», которые попытались осмотреть дрон, пишет телеграм-канал Baza.

Тогда в здании погрануправления ФСБ случился крупный пожар, вследствие которого частично обрушилось корпус учреждения. Руководство ФСБ РФ уже устроило настоящий «разбор полетов» по этому поводу своим подчиненным в Ростове-на-Дону. 

Ранее основной версией взрыва спецслужбы РФ назвали неполадки с электропроводкой, повлекшие взрыв горюче-смазочных материалов, однако, по данным телеграм-канала, в кулуарах спецслужбы активно проверяется еще одна версия событий.

В частности, в здании мог взорваться «украинский» дрон, который незадолго до взрыва ФСБ нашла на территории Ростовской области. Сообщается, что трое сотрудников спецслужбы, вероятно, решили собственноручно «поковыряться» в технике на предмет обнаружения разведывательных данных (в дрон была вмонтирована камера для записи информации), но, не справившись с БПЛА  - едва не снесли здание при его осмотре.

СМИ уточняют, что сначала случился крупный взрыв, потом - огонь перекинулся на склад. Вследствие происшествия все участники осмотра «украинского» дрона погибли.

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