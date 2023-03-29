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Штурм Северска закончился для ВС РФ полнейшим провалом

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  • 29.03.2023, 16:26
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Штурм Северска закончился для ВС РФ полнейшим провалом

Из 60 уцелело менее 10 оккупантов.

В соцсетях появилось довольно показательное видео с результатом провальной попытки ВС РФ захватить удерживаемый ВСУ Северск Бахмутского района Донецкой области.

Как видно на обнародованных кадрах, из 60 оккупантов, принимавших участие в очередном штурме города, уцелеть удалось всего девяти.

«Вот мы, бл, едем, нах*й. С Северска, который них*я не взяли. Нас распи*довали, бл. Это пока что все что осталось. От 60 человек. Вот такая вот ху*ня у нас…», — пожаловался один из захватчиков.

При этом, судя по довольным выражениям лиц, смерть десятков сослуживцев не особо омрачила радость россиян от возможности уехать с передовой поглубже в тыл.

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