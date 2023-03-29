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В Беларуси хотят создать еще один ядерный реактор

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  • 29.03.2023, 16:34
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В Беларуси хотят создать еще один ядерный реактор

Помогать в строительстве снова будут россияне.

В Беларуси работают над созданием исследовательского реактора. Об этом заявил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, пишет БелТА.

«Мы в прошлом году были в Курчатовском институте, смотрели исследовательский реактор ПИК в Гатчине. Договорились о взаимодействии. Мы уже готовы подписать соглашение о вступлении Беларуси в эту коллаборацию с целью проведения фундаментальных исследований. Работаем и над тем, чтобы в Беларуси создать исследовательский реактор, уже для задач более практического характера — для обеспечения безопасности БелАЭС», — сказал Гусаков.

Он отметил, что у белорусских и российских ученых общие цели и задачи — в области космоса, спутников дистанционного зондирования Земли, новых материалов, медицины, биотехнологий, электротранспорта, сельского хозяйства и других сферах.

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