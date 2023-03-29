Партия Пашиняна заявила, что Путин будет арестован, если приедет в Армению 7 29.03.2023, 17:28

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Ереван соблюдает свои международные обязательства.

В партии армянского премьер-министра Никола Пашиняна посоветовали Владимиру Путину не посещать Армению. Иначе руководство страны должно будет арестовать президента России, заявил депутат Национального собрания Армении от правящей фракции Гагик Мелконян, пишет The Moscow Times.

«Если Путин приедет в Армению, его должны арестовать <…> Путину лучше остаться в своей стране… Если мы входим в эти соглашения, то должны выполнять свои обязательства. Пусть Россия решает свои проблемы с Украиной… Я хочу, чтобы Путин не приезжал в Армению», — сказал он.

На прошлой неделе Конституционный суд Армении одобрил ратификацию парламентом Римского статута — основного документа, по которому работает Международный уголовный суд (МУС). Обязательства, закрепленные в Римском статуте, не противоречат Конституции Армении, постановил КС. Решение было окончательным и вступило в силу с момента опубликования.

Ордер на арест Владимира Путина МУС выдал 17 марта. Российского президента подозревают в совершении военного преступления в Украине — депортации украинских детей с захваченных территорий.

Армения подписала Римский статут еще в 1999 году, однако не ратифицировала его. Правительство страны обратилось в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС в 2022 году, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за действия на территории Нагорного Карабаха.

В понедельник, уже после ратификации документа МУС Ереваном, российский МИД пригрозил Армении негативными последствиями». «Армянские коллеги предупреждены о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Россией», — заявил представитель Министерства иностранных дел России. По словам дипломата, Москва считает шаг армянских властей неприемлемым.

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