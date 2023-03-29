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Россия второй раз с начала года отрепетирует начало ядерной войны

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  • 29.03.2023, 18:04
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Россия второй раз с начала года отрепетирует начало ядерной войны

Учения охватят три региона Сибири.

Российские власти продолжают демонстрацию ядерного оружия на фоне нарастающей напряженности с Западом и продолжающейся 13 месяцев войны с Украиной.

В среду, 29 марта, Минобороны РФ объявило о начале командно-штабных учений с использованием ракетных комплексов «Ярс» — ключевого элемента российской ядерной триады.

Мобильные установки, вооруженные баллистическими ракетами «Тополь-М», которые способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров, «вышли на маршруты боевого патрулирования в полевые позиции», сообщил командир полка Ракетных войск стратегического назначения Евгений Кельгаев.

Как отмечает Минобороны РФ, учения охватят три региона Сибири, в них будут задействованы 300 единиц техники и более 3 тысяч военнослужащих.

В маневрах примет участие Новосибирское ракетное соединение, оснащенное «Ярсами». «Стратегические ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минобороны РФ.

Учения «Ярсов» — вторые с начала 2023 года. В январе на боевое патрулирование выходили комплексы, дислоцированные в Тверской области. В ходе учений они провели марш протяженностью 100 км, а также выполнили задачи по «рассредоточению агрегатов», смене полевых позиций и маскировке.

Вскоре после начала вторжения в Украину президент Владимир Путин объявил о переводе российских стратегических сил в «особый режим» боевого дежурства, а также пригрозил последствиями странам, которые решатся встать на его пути.

В декабре Путин сообщил, что Москва может отказаться от существовавшей с советских времен концепции ответно-встречного ядерного удара и заложить в ядерную доктрину возможность наносить превентивный удар, чтобы обезоружить противника.

Спустя два месяца Путин объявил о приостановке участия России с договоре о стратегических наступательных вооружениях с США, а еще через месяц сообщил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Угроза ядерной катастрофы нарастает из-за действий Запада, который наращивает свою вовлеченность в конфликт в Украине, заявил в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран „ядерной пятерки“ от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны», — сказал Патрушев.

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