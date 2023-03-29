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Прокурор запросил для Валерия Цепкало 19 лет колонии

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  • 29.03.2023, 18:29
Прокурор запросил для Валерия Цепкало 19 лет колонии
Валерий Цепкало

Заочный процесс над политиком начался 1 марта.

В Минске продолжается рассмотрение уголовного дела претендента в кандидаты на президентских выборах 2020 года Валерия Цепкало. 29 марта прошли прения сторон.

Прокурор попросил суд признать политика, которого судят заочно, виновным и назначить ему 19 лет лишения свободы со штрафом в 1000 базовых величин (37 000 рублей).

Напомним, заочный процесс над бывшим руководителем Парка высоких технологий Валерием Цепкало начался 1 марта. Его судят как за действия, якобы совершенные им еще на посту директора Парка высоких технологий, так и за политическую деятельность.

Итоговое обвинение Валерию Цепкало было предъявлено по девяти статьям Уголовного кодекса:

получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430);

злоупотребление служебными полномочиями из корыстной и личной заинтересованности, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, существенного вреда государственным и общественным интересам (ч. 2 ст. 424);

заведомо ложный донос о совершении преступления (ч. 1 ст. 400);

публичные призывы к захвату государственной власти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361);

создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361−1);

финансирование экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 361−2);

клевета в отношении Александра Лукашенко (ч. 2 ст. 367);

публичное оскорбление Лукашенко (ч. 2 ст. 368);

дискредитация Республики Беларусь (ст. 369−1).

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