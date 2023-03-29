Российский «Аэрофлот» закупит тысячи игрушечных самолетов вместо Boeing и Airbus 4 29.03.2023, 18:59

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Речь идет о сувенирных моделях воздушных судов.

Потеряв доступ к зарубежным самолетам, «Аэрофлот» решил закупить рекордное количество игрушечных авиалайнеров. Крупнейший российский перевозчик планирует приобрести 4400 моделей иностранных самолетов, пишет телеграм-канал «Авиаторщина».

Речь идет о сувенирных, то есть уменьшенных моделях воздушных судов. Покупка обойдется «Аэрофлоту» примерно в 28 млн рублей. Скорее всего, их покупают в маркетинговых интересах, отмечает канал.

США и страны ЕС в ответ на начало войны в Украине закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а также ввели санкции против российской авиаотрасли. От России потребовали вернуть более 500 предоставленных в лизинг бортов на общую стоимость в $10 млрд, писал Financial Times.

Крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus прекратили обслуживание своих самолетов в России, а также отказались поставлять свои борты российским авиакомпаниям в марте прошлого года. Несмотря на это, отечественные перевозчики зарегистрировали иностранные борты внутри страны и продолжили их эксплуатировать.

Больше четверти самолетов в парке «Аэрофлота» находятся в простое и не выполняют полеты, сообщал телеграм-канал Baza в ноябре прошлого года. По его данным, с начала войны компания лишилась около 50 бортов.

Чтобы получить необходимые для техобслуживания детали, «Аэрофлот» отправил как минимум 25 своих бортов на «каннабализацию»: с них снимают исправные детали, чтобы переставить на другие самолеты вместо запчастей от производителей, отказавшихся работать с Россией. Остальные самолеты компания сняла с полетов из-за технических проблем.

В феврале «Аэрофлот» обратился к Россавиации и Ространснадзору с просьбой позволить увеличить срок проведения техобслуживания зарубежных самолетов.