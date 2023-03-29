Глава Минобороны Британии оценил потери РФ в Украине в 220 тысяч человек 1 29.03.2023, 21:21

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Бен Уоллес

По его словам, эта цифра основывается на данных разведки США.

Россия потеряла в войне против Украины более 220 тысяч солдат погибшими и ранеными, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном. Он уточнил, что эта цифра основывается на данных разведки США.

Комментируя текущую ситуацию на фронте, Уоллес отметил, что российские войска «практически не продвигаются вперед» и «несут огромные потери», а также указал на «глубокие системные проблемы» в армии РФ.

Уоллес пообещал, что Британия продолжит оказывать военную помощь Киеву. По его словам, первые танки Challenger уже прибыли в Украину. Кроме того, Лондон и Стокгольм подписали договор о поставке британской армии 14 самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства. Это позволит Британии поддержать Украину, отдав ей установки AS90.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) отмечал, что за год вторжения армия РФ понесла больше боевых потерь, чем за все войны со времен Второй мировой вместе взятые: от 200 до 250 тысяч человек, среди которых — 60-70 тысяч убитыми. По его данным, средние месячные потери в Украине как минимум в 25 раз превышают число убитых в месяц в Чечне и в 35 раз — в Афганистане.

Похожую оценку приводила британская разведка. Она отмечала, что к февралю реальные потери российской армии в Украине достигли 175–200 тысяч человек, из них — 40–60 тысяч убитыми.

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