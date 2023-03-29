закрыть
29 марта 2023, среда, 22:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Минобороны Британии оценил потери РФ в Украине в 220 тысяч человек

1
  • 29.03.2023, 21:21
  • 1,790
Глава Минобороны Британии оценил потери РФ в Украине в 220 тысяч человек
Бен Уоллес

По его словам, эта цифра основывается на данных разведки США.

Россия потеряла в войне против Украины более 220 тысяч солдат погибшими и ранеными, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции со шведским коллегой Полом Йонсоном. Он уточнил, что эта цифра основывается на данных разведки США.

Комментируя текущую ситуацию на фронте, Уоллес отметил, что российские войска «практически не продвигаются вперед» и «несут огромные потери», а также указал на «глубокие системные проблемы» в армии РФ.

Уоллес пообещал, что Британия продолжит оказывать военную помощь Киеву. По его словам, первые танки Challenger уже прибыли в Украину. Кроме того, Лондон и Стокгольм подписали договор о поставке британской армии 14 самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства. Это позволит Британии поддержать Украину, отдав ей установки AS90.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) отмечал, что за год вторжения армия РФ понесла больше боевых потерь, чем за все войны со времен Второй мировой вместе взятые: от 200 до 250 тысяч человек, среди которых — 60-70 тысяч убитыми. По его данным, средние месячные потери в Украине как минимум в 25 раз превышают число убитых в месяц в Чечне и в 35 раз — в Афганистане.

Похожую оценку приводила британская разведка. Она отмечала, что к февралю реальные потери российской армии в Украине достигли 175–200 тысяч человек, из них — 40–60 тысяч убитыми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников