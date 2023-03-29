закрыть
29 марта 2023, среда, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России взорвался газопровод и начался сильный пожар

10
  • 29.03.2023, 22:20
  • 14,010
В России взорвался газопровод и начался сильный пожар

Столб огня виден за километры.

Сегодня, 29 марта, вечером в России произошел взрыв на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. Там начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.

Там отмечают, что зарево от пожара на газопроводе виднеется на расстоянии десятков километров от места инцидента.

При этом, по неподтвержденным данным, причиной взрыва и пожара стала разгерметизация. Газ уже перекрыли, происходит выгорание оставшегося.

20 марта был совершен подрыв газового узла в Центральном районе Симферополя. Сообщалось, что неизвестный проник за забор и заложил под газопровод взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате прогнулась одна из труб, а рядом образовалась воронка диаметром 70 см. Сквозных повреждений удалось избежать.

12 февраля взорвался газопровод Ухта-Торжок в Мышкинском районе Ярославской области. Причиной назвали разрыв в соединении береговой и подводной частей магистрали.

7 января произошел пожар на магистральном газопроводе в самопровозглашенной Луганской народной республике. В результате без газа остались более 13 тысяч человек. В местном МЧС заявили, что причиной разгерметизации стал подрыв, было возбуждено дело о диверсии.

20 декабря прогремел взрыв на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии. Погибли три человека. Причиной возгорания стала утечка при проведении строительно-монтажных работ. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). Трубопровод качает российский газ из Западной Сибири в Украину, а оттуда — в Австрию и Германию и остается последним каналом поставок «Газпрома» в Евросоюз после остановки «Северного потока» и газопровода «Ямал-Европа».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников