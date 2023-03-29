В России взорвался газопровод и начался сильный пожар 10 29.03.2023, 22:20

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Столб огня виден за километры.

Сегодня, 29 марта, вечером в России произошел взрыв на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. Там начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.

Там отмечают, что зарево от пожара на газопроводе виднеется на расстоянии десятков километров от места инцидента.

При этом, по неподтвержденным данным, причиной взрыва и пожара стала разгерметизация. Газ уже перекрыли, происходит выгорание оставшегося.

20 марта был совершен подрыв газового узла в Центральном районе Симферополя. Сообщалось, что неизвестный проник за забор и заложил под газопровод взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате прогнулась одна из труб, а рядом образовалась воронка диаметром 70 см. Сквозных повреждений удалось избежать.

12 февраля взорвался газопровод Ухта-Торжок в Мышкинском районе Ярославской области. Причиной назвали разрыв в соединении береговой и подводной частей магистрали.

7 января произошел пожар на магистральном газопроводе в самопровозглашенной Луганской народной республике. В результате без газа остались более 13 тысяч человек. В местном МЧС заявили, что причиной разгерметизации стал подрыв, было возбуждено дело о диверсии.

20 декабря прогремел взрыв на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии. Погибли три человека. Причиной возгорания стала утечка при проведении строительно-монтажных работ. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). Трубопровод качает российский газ из Западной Сибири в Украину, а оттуда — в Австрию и Германию и остается последним каналом поставок «Газпрома» в Евросоюз после остановки «Северного потока» и газопровода «Ямал-Европа».

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