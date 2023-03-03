Сопредседателю российского «Мемориала» запретили въезд в Беларусь
- 3.03.2023, 9:46
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Он собирался присутствовать на оглашении приговора Алесю Беляцкому.
Сопредседателю российской правозащитной организации «Мемориал» Олегу Орлову, который собирался присутствовать на оглашении приговора Алесю Беляцкому фигурантам «дела «Весны», запретили въезд в Беларусь. Об этом сообщил 3 марта телеграм-канал «Мемориала».
В 7.45 во время регистрации на рейс Москва — Минск представитель «Аэрофлота» заявил Орлову, что решением властей Беларуси ему запрещен въезд в страну.
— Преступления желательно совершать без свидетелей, — прокомментировал Орлов. — Режим Лукашенко готовится сегодня совершить преступление — вынести жестокий, несправедливый обвинительный приговор моим коллегам-правозащитникам и друзьям из центра «Вясна». За что? Исключительно за их правозащитную работу. Поэтому не удивился, когда при посадке в самолет узнал, что мне запрещен въезд в лукашенковскую Беларусь. Надеюсь приехать в послелукашенковскую Беларусь и обнять вeсновцев на свободе.
5 января Олег Орлов и журналистка Екатерина Яньшина присутствовали на первом заседании по «делу «Весны». После его окончания Яньшину задержали, а затем обвинили в мелком хулиганстве — якобы она нецензурно выражалась в РУВД. Суд назначил ей 15 суток ареста.
Сразу после выхода из Окрестина Екатерину депортировали и запретили въезд в Беларусь на 10 лет.
Напомним, 5 января в суде Ленинского района Минска началось рассмотрение уголовного дела против представителей правозащитного центра «Весна» — лауреата Нобелевской премии мира, главы организации Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича. При этом все три фигуранта не признали вину ни по одной из статей УК, которые им вменяются.
Приговор фигурантам дела «Весны» огласят 3 марта.