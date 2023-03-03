Полк взбунтовавшихся «мобиков» из Иркутской области РФ почти полностью уничтожен 3.03.2023, 13:00

После жалоб Путину новобранцев отправили на штурм Авдеевского укрепрайона.

Иркутский полк 1439, новобранцы из которого несколько раз жаловались Владимиру Путину на угрозы со стороны командования самопровозглашенной ДНР, практически полностью уничтожен. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» рассказали родственники мобилизованных.

Иркутские военнослужащие из полка 1439, напомним, записали несколько видеообращений к Владимиру Путину и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Мобилизованные жаловались на «беззаконные и преступные приказы командования», которое сформировало из них штурмовые подразделения и отправило «на убой».

1 марта стало известно, что их отправили на штурм Авдеевского укрепрайона.

Сегодня родственники двух мобилизованных сообщили «Сибирь.Реалиям», что весь полк практически уничтожен — несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими.

— Мой отзвонился — осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят «на передок»! — говорит жена мобилизованного Светлана (имя изменено).

Ранее в своих видеообращениях к Путину мобилизованные говорили, что их отправляют на штурм в отсутствие разведки, связи и поддержки артиллерии, а на жалобы, что у мобилизованных «нет возможности выполнить приказ», их обещают преследовать за дезертирство. При этом у мобилизованных нет военной подготовки — это вчерашние строители, водители, менеджеры. Многие из них в возрасте старше 40 лет с хроническими болезнями.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, которому также были адресованы эти обращения, обещал, что «в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы». В своем телеграм-канале он заверил, что держит ситуацию на контроле.

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