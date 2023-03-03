Европейских дипломатов не пустили в здание суда, где выносили приговор правозащитникам «Весны» 5 3.03.2023, 15:17

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Дипломатам пришлось ожидать на улице перед зданием суда.

Сегодня в Минске были вынесены позорные приговоры лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому и правозащитникам «Весны» Валентину Стефановичу, Владимиру Лобковичу, Дмитрию Соловьеву.

Европейских дипломатов не пустили даже в здание суда, где выносили приговор. Они ждали на улице, а в это время дипломатов снимали пропагандисты.

Сообщается, что дипломатам сказали, что их пустят в суд, «если у них будет разрешение».

В это же время на оглашение приговора в судебный зал привели, вероятно, курсантов Академии МВД, занявших почти все места. После вынесения приговора их возле суда ждало руководство, курсантов пересчитали и организованно куда-то повели.

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