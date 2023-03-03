От РФ хочет отделиться сразу пять республик 6 3.03.2023, 18:31

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В РФ провели референдум с участием 5,6 миллионов человек.

В пяти российских регионах состоялись онлайн-референдумы за отделение от Российской Федерации, пишет «Униан».

«Национальный онлайн-референдум о самоопределении республик Российской Федерации» провели инициативные группы из разных регионов РФ. Голосование проходило с 16 по 28 февраля на сайте референдума, в нем приняли участие 5,6 млн человек.

Голосовали за независимость Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала.

- Кенигсберг: 72,1% за независимость от Москвы, 27,9% - против.

- Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% - против.

- Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% - против.

- Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% - против.

- Урал: 68,2% за независимость, 31,8% - против.

- Итоги онлайн-референдумов показали две важных тенденции. Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих «российскую империю». Во-вторых, российская власть боится нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. Успешно проведенные референдумы – это только первая ласточка на пути самоопределения республик. Ингрия, Кенигсберг, Кубань, Сибирь и Урал будут свободными! - заявили организаторы.

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